В Москве прогнозируется «глубокая осень» из-за циклона «Хельма»

CentralAsia (CA) - В Москве прогнозируется «глубокая осень» из-за циклона «Хельма», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Нынешний октябрь пока не особо напрягал жителей столичного региона осадками и низкими температурам, так что к концу первой дюжины своих дней он подошёл опережая климатическую норму почти на 3°», - написал он.

Однако в ближайшие дни погода станет более осенней. В предстоящее воскресенье в атмосфере над столицей продолжит усиливать свои позиции гребень сибирского антициклона. Погода будет довольно облачной и ветреной, но по-прежнему сухой, лишь в западных районах области ещё не исключены дожди, а температурный фон практически точно попадёт в рамки климата, днём ожидается +8…+10°.

В понедельник прогнозирует погружение Москвы в глубокую осень. Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон «Хельма». Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°, а это уже климатическая норма первых дней ноября.

Холодно в Москве будет и во вторник, регион окажется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-запад. Погода останется облачная, с порывистым ветром, пройдут кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в сопровождении мокрого снега, а температурный фон составит +6…+8°. В среду влияние «Хельмы» на погоду столицы будет ослабевать – в облаках появятся прояснения, а осадки примут локальный и кратковременный характер, но теплее не станет, на термометрах по-прежнему +6…+8°.

В такой ситуации по ночам в первой половине новой недели температура воздуха в Москве составит +1…+4°, а по области будет понижаться в зону заморозков, до 1…-2°, что в условиях осадков в смешанной фазе в ночные, утренние и вечерние часы приведёт к формированию гололедицы, на дорогах будет очень скользко.