Мощный шторм оставил без электричества 1,4 млн домов в крупнейшем городе Бразилии

CentralAsia (CA) - Около 1,4 млн домохозяйств в Сан-Паулу (Бразилия) остались без электричества в субботу почти на 24 часа после того, как короткий, но мощный шторм пронесся по крупнейшему мегаполису Южной Америки. Об этом пишет Assosiated Press.

По меньшей мере семь человек погибли.

Чиновники в штате Сан-Паулу заявили, что рекордные порывы ветра в пятницу вечером со скоростью до 67 миль в час (108 км/ч) повредили линии электропередач и вырвали с корнем деревья, нанеся серьезный ущерб в некоторых районах. По данным правительства штата, шторм также закрыл несколько аэропортов и прервал водоснабжение в нескольких районах.

По словам властей, один человек погиб, когда дерево упало на уличный прилавок. По меньшей мере еще шесть человек в соседнем штате Сан-Паулу также погибли.

Первоначально власти рассчитывали восстановить электроснабжение в течение нескольких часов. Однако несколько районов в столичном регионе, где проживает 21 миллион человек, в субботу все еще оставались без света, и власти призывали жителей ограничить потребление воды.