Американская авиакомпания United Airlines начнет полеты в Монголию

CentralAsia (MNG) -

United Airlines объявила, что в 2025 году будет летать еще в 8 пунктов назначения.

Компания впервые начнет полеты из Токио в Улан-Батор 1 мая следующего года.

Компания United Airlines планирует в следующем году расширить дальность полетов и запустить новые маршруты из Сенегала в Монголию и из Гренландии в Палау.

United Airlines — американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией «Continental Airlines», официально завершённого 1 октября 2010 года, United Airlines стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Также является одним из основателей «Star Alliance».

Авиакомпания основана в 1926 году под названием «Boeing Air Transport». United Airlines была первой авиакомпанией, которая начала предлагать пассажирам коммерческих рейсов питание, для чего, также впервые в мире, ввела на своих самолётах должность стюардессы. Первой стюардессой была Эллен Черч.

Авиакомпания стала также первой в мире, самолёт которой стал жертвой террористического акта. 11 октября 1933 года принадлежащий компании Boeing 247 взорвался в воздухе и упал на территории штата Индиана. Погибли все 7 человек, находившиеся на борту. Расследованием установлено, что крушение стало результатом взрыва бомбы, находившейся в багаже самолёта. Причины и виновники инцидента выявлены не были. 11 сентября 2001 года террористами были захвачены 2 самолёта авиакомпании. Боинг 767 рейса 175 был направлен ими в южную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) , Боинг 757 рейса 93 потерпел катастрофу в Пенсильвании.

В начале 2024 года Федеральное управление гражданской авиации объявило в марте 2024 года, что усилит надзор за безопасностью полетов United Airlines после серии инцидентов, связанных с безопасностью. В результате авиакомпания была вынуждена отложить запуск двух объявленных международных маршрутов в Фару, Португалия и Себу, Филиппины.

По состоянию на май 2024 года United выполняет рейсы по 238 внутренним направлениям и 134 международным направлениям в 67 странах и регионах на всех шести обитаемых континентах.

источник: MiddleAsianNews

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