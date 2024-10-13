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В Алматы повысят тарифы на электроэнергию

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с 15 октября вырастут тарифы на электричество, о чём заявила Асель Буденеева, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий.

Как пишет orda.kz, для физических лиц тарифы будут дифференцированы в зависимости от объёма потребления:

▪️ до 100 кВт⋅ч (первый уровень) — 25,06 тенге за кВт⋅ч (0,052 доллара);

▪️ от 100 до 200 кВт⋅ч (второй уровень) — 33,11 тенге за кВт⋅ч (0,068 доллара);

▪️ свыше 200 кВт⋅ч (третий уровень) — 41,39 тенге за кВт⋅ч (0,086 доллара).

Для юридических лиц тариф увеличится на восемь процентов и составит 30,08 тенге за кВт⋅ч.

Для бюджетных организаций тарифы снизятся на семь процентов — до 30,47 тенге за кВт⋅ч.

Асель Буденеева пояснила, что на изменение тарифов повлияли несколько факторов, включая увеличение стоимости производства и передачи электроэнергии, а также рост зарплаты в отрасли и инвестзатраты.

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