В Египте столкнулись два поезда, пострадало более 20 человек
- Азия и мир, происшествия
- 15:44, 13 октября 2024
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CentralAsia (CA) - На юге Египта локомотив врезался в хвост пассажирского поезда, направлявшегося в Каир, в результате чего пострадало несколько человек, сообщает Управление железных дорог Египта.
Как сообщает trtafrika, по предварительным данным, в результате крушения поезда острадало не менее 20 человек.
Столкновение произошло в провинции Минья, в 270 километрах (около 168 миль) к югу от Каира.
Причина аварии расследуется. Два вагона упали в воду и частично были затоплены.
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