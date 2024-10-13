экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Египте столкнулись два поезда, пострадало более 20 человек

CentralAsia (CA) -  На юге Египта локомотив врезался в хвост пассажирского поезда, направлявшегося в Каир, в результате чего пострадало несколько человек, сообщает Управление железных дорог Египта.

Как сообщает trtafrika, по предварительным данным, в результате крушения поезда острадало не менее 20 человек.

Столкновение произошло в провинции Минья, в 270 километрах (около 168 миль) к югу от Каира.

Причина аварии расследуется. Два вагона упали в воду и частично были затоплены.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com