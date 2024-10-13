В Египте столкнулись два поезда, пострадало более 20 человек

CentralAsia (CA) - На юге Египта локомотив врезался в хвост пассажирского поезда, направлявшегося в Каир, в результате чего пострадало несколько человек, сообщает Управление железных дорог Египта.

Как сообщает trtafrika, по предварительным данным, в результате крушения поезда острадало не менее 20 человек.

Столкновение произошло в провинции Минья, в 270 километрах (около 168 миль) к югу от Каира.

Причина аварии расследуется. Два вагона упали в воду и частично были затоплены.