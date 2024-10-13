Тысячи голов скота отправили на убой из-за бруцеллеза на западе Казахстана

CentralAsia (KZ) - Тысячи голов крупного рогатого скота оказались заражены бруцеллезом на западе Казахстана. Животных отправляют на санитарный убой, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в управлении ветеринарии Западно-Казахстанской области, сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев дважды в год проходят обследование на бруцеллез. С начала года проверено 666,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из которых 4 942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота было исследовано 1,1 миллиона голов, и 1 203 из них дали положительный результат.

На сегодняшний день на санитарный убой сдано 4 316 голов крупного рогатого скота и 991 голова мелкого рогатого скота, зараженных бруцеллезом, сообщили в управлении.

По официальным данным, за последние 7 лет наблюдается снижение уровня заболеваемости животных бруцеллезом. В 2021 году было заражено 6 490 голов крупного рогатого скота, в 2022 году — 5 045, а в 2023 — 4 141 голова. Больных животных отправляют на убой в шесть специализированных организаций области. В ведомстве отметили, что за мясные продукты, полученные от 329 голов МРС, пораженных бруцеллезом, было выплачено 5,4 миллиона тенге компенсации.

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