Использование социальных сетей среди подростков тесно связано с тревожностью и депрессией, - исследование

CentralAsia (CA) - Исследование Оксфордского университета показало, что 60% людей в возрасте от 16 до 18 лет проводят от двух до четырех часов в день в социальных сетях. Об этом пишет Financial Times.

Согласно новому исследованию, использование социальных сетей среди подростков тесно связано с более высокой тревожностью и депрессией, поскольку данные Национальной службы здравоохранения показывают, что за последние годы резко возросло число детей, проходящих лечение в службах психического здоровья.

Ученые из Оксфордского университета, проводящие крупнейшее в мире исследование психического здоровья подростков , заявили, что их первоначальное исследование показало, что около 60 процентов подростков в возрасте от 16 до 18 лет проводят от двух до четырех часов в день в социальных сетях.

«Мы обнаружили линейную связь между более высокими показателями тревожности и депрессии и временем, проведенным в социальных сетях», — сказал Джон Галлахер, профессор когнитивного здоровья, который руководит работой.

Исследование показало, что девочки чаще сообщают о проблемах с психическим здоровьем, чем мальчики. В пятерку наиболее часто используемых социальных сетей вошли Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp и YouTube.

В исследовании также делается вывод о том, что увеличение сна и физических упражнений само по себе может значительно улучшить психическое здоровье этой возрастной группы.

В первоначальном исследовании приняли участие более 7000 подростков, а в полномасштабном исследовании примут участие около 50 000 молодых людей в возрасте от 11 до 18 лет по всей Великобритании. В ходе исследования будут изучаться траектории их психического здоровья за 10-летний период.

По словам исследователей, полученные данные позволят создать «уникальную карту психического здоровья» подросткового населения Великобритании.

Согласно официальным данным, в течение года, закончившегося в марте, в Англии 1,1 млн детей обращались за финансируемыми NHS (National Health Service) услугами по охране психического здоровья, трудностям в обучении и аутизму. Это более чем в два раза больше, чем в 2016-17 годах, когда данные были впервые опубликованы.

Девочки-подростки чаще всего проходят лечение: около пятой части 16- и 17-летних девочек обращались за услугами NHS в течение года. Но в последние годы показатели также быстро росли среди детей начальной школы.

Почти 7 процентов девочек и 11 процентов мальчиков в возрасте от 6 до 10 лет обратились за услугами, финансируемыми NHS, в 2023–2024 годах по сравнению с 3 и 6 процентами пятью годами ранее.

«Психическое заболевание — главная проблема общественного здравоохранения в мире, - сказал Галлахер. - Оно оказывает разрушительное воздействие на экономику, поскольку затрагивает многих, имеет тенденцию начинаться в молодом возрасте и повторяться на протяжении всей жизни».

Галлахер сообщил, что для восполнения пробела его команда запустила исследование BrainWaves, проводимое Оксфордским университетом совместно с Университетом Суонси и The Day — ежедневным новостным онлайн-сервисом для молодежи.

Данные исследования будут доступны ученым по всему миру, а в рамках программы будут разработаны планы уроков по таким темам, как преодоление изменений, сон, критическое мышление и стресс.

Первоначальное исследование показало, что «агентность» — определяемая как чувство контроля над действиями и их последствиями — тесно связана с психическим здоровьем. «И тревожность, и депрессия высоки, когда агентность низкая, и они уменьшаются, когда агентность высокая. Благополучие и процветание также тесно связаны с высокой агентностью», — заключили в нем.