Хулан стала первой монгольской спортсменкой, выступающей в высшей баскетбольной лиге Китая

CentralAsia (MNG) -

Одна из звезд баскетбола Монголии, ХУЛАН Онолбаатар, начинает новую главу своей карьеры в профессиональной женской баскетбольной лиге Китая.

Об этом на своей странице X написала посол Китая в Монголии Шэнь Миньзаюнь: «Я очень рада узнать, что выдающаяся монгольская баскетболистка Хулан присоединилась к китайской WCBA и стала первым монгольским баскетболистом в лиге, что ознаменовало начало нового этапа наших обменов в этом виде спорта».

Хулан родилась 27 июля 1999 года. Ее рост 180 см, вес 65 кг. Она занимает 338-е место в мировых рейтинге и 11-е место в Монголии. Хулан является членом баскетбольной команды Ulaanbaatar Amazons 3x3 и национальной сборной.

Женская китайская баскетбольная ассоциация (中国女子篮球联赛, англ. Women's Chinese Basketball Association, WCBA) — профессиональная женская баскетбольная лига в КНР, аналог мужской Китайской баскетбольной ассоциации. Создана в 2002 году. В первые годы своего существования лига насчитывала 12 клубов. Перед сезоном 2017/2018 произошло расширение до 14, а перед сезоном 2018/2019 — до 18 клубов, что сделало ЖКБА самой большой женской профессиональной баскетбольной лигой в мире.

источник: MiddleAsianNews

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