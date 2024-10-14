Анализ строительной отрасли Монголии 2024

CentralAsia (MNG) -

Объем производства вырастет на 4,8% в реальном выражении в этом году, прежде чем прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 4,7% в период 2025–2028 гг.

Отчет «Размер, тенденции и прогнозы рынка строительства Монголии по секторам: коммерческий, промышленный, инфраструктурный, энергетический и коммунальный, институциональный и жилой анализ, 2024–2028 гг.» был добавлен в предложение RеsеаrchАndMаrkеts.соm.

Ожидается, что рост строительной отрасли Монголии в реальном выражении ускорится до 4,8% в 2024 году за счет государственных и частных инвестиций в секторы энергетики, транспорта и жилищного строительства.

В декабре 2023 года Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии утвердил бюджет на 2024 год с общим объемом расходов ₮27,4 трлн ($7,1 млрд), что на 34,3% превышает бюджетные ассигнования на 2023 год.

Из общего бюджета правительство выделило ₮4,2 трлн ($1,1 млрд) Министерству образования, ₮1,6 трлн ($419,7 млрд) Министерству здравоохранения, ₮692 млрд ($181,5 млн) Министерству дорог, транспорта и развития, ₮415 млрд ($108,9 млн) Министру строительства и городского развития, ₮336 млрд ($88,2 млн) Министру энергетики.

Издатель ожидает, что в оставшийся период прогнозируемого периода строительная отрасль Монголии будет демонстрировать среднегодовой рост в 4,7% в период с 2025 по 2028 год, чему будут способствовать инвестиции в транспортный, электроэнергетический, жилищный и горнодобывающий секторы. В марте 2023 года правительство Монголии и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) объявили о своей приверженности расширению возможностей и деятельности секторов транспорта и логистики в Монголии.

Кроме того, правительство планирует построить сухие порты и международные аэропорты в долине Хөшиг, Замын-Уудском районе, Алтанбулагском районе, аймаке Ховд и аймаке Дорнод, чтобы увеличить пропускную способность грузовых перевозок, обеспечить быструю очистку и увеличить объем транзитных грузов к 2030 году. В долгосрочной перспективе рост строительной отрасли будет поддержан программой «Видение-2050» в новой зоне расселения в долине Хөшиг, где к 2040 году планируется разместить 150 тыс. человек.

источник: MiddleAsianNews

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