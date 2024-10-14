ЕС подписывает соглашение о грантовом финансировании новой линии электропередачи в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии заключило соглашение о получении гранта от Европейского союза (ЕС) для частичного финансирования строительства новой инфраструктуры передачи электроэнергии, которая будет способствовать дальнейшему проникновению возобновляемых источников энергии в эту восточноазиатскую страну.

В частности, ЕС предоставляет грант в размере 8,4 млн евро (9,2 млн долларов США) на проект линии электропередачи Чойр —Сайншанд в рамках пакета финансирования в размере 79,7 млн ​​евро, предназначенного для энергетической инфраструктуры в стране, сообщила во вторник пресс-служба ЕС.

Помимо гранта ЕС, пакет включает в себя кредитную линию в размере 64,6 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и дополнительную техническую помощь в размере 6,7 млн ​​евро от доноров, включая Японию.

Финансирование будет направлено на строительство линии электропередачи 220 кВ протяженностью 220 км между Чойром и Сайншандом, а также подстанций в двух городах. Строительные работы по проекту планируется начать в следующем году с целью подачи электроэнергии на линию в 2027 году.

Ожидается, что линия Чойр —Сайншанд увеличит пропускную способность сети электропередачи Монголии и сократит потери при передаче. Кроме того, она позволит развернуть дополнительные мощности возобновляемой энергии.

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источник: MiddleAsianNews

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