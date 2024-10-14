Французская Orano видит прогресс в разработке уранового рудника в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Компания заявила, что давно откладываемый многомиллиардный урановый проект в Монголии, который разрабатывает французская государственная горнодобывающая компания Orano SA, может начать производство ядерного топлива к 2030 году.

По словам Оливье Тумире (Olivier Thoumyre), представителя Orano в Монголии, коммерческая добыча на руднике Зөөвч-Овоо может начаться через пять лет строительства, в зависимости от подписания инвестиционного соглашения. Голосование по утверждению проекта в парламенте страны запланировано на текущую законодательную сессию.

Мировой спрос на уран восстанавливается, поскольку Китай продолжает строить новые заводы, в то время как другие страны Европы и Азии готовятся к строительству реакторов в рамках стратегий по сокращению выбросов. Если проект будет реализован, Зөөвч-Овоо станет крупнейшим горнодобывающим проектом в Монголии с момента разработки медно-золотого рудника Оюу-Толгой компанией Rio Tinto Plc. На полноценный ввод этого предприятия в эксплуатацию ушли десятилетия, включая подземное расширение, которое открылось в прошлом году.

У Монголии есть возможность стать «крупным игроком» на рынке урана, заявил Тумире на отраслевом съезде в Налайхе, городе недалеко от столицы Улан-Батора.

Разработка месторождения Зөөвч-Овоо велась еще до 2013 года, когда Areva SA, предшественница Orano, создала совместное предприятие с монгольской ядерной компанией Mon-Atom для разработки урановых ресурсов.

Повторное назначение Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай премьер-министром в июле повысило уверенность в преемственности политики предыдущей администрации, которая согласилась вести переговоры с Orano по шахте год назад. «Обсуждение никогда не прекращалось» по поводу условий, сказал Тумире в четверг.

источник: MiddleAsianNews

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