В отчете ВБ освещаются пути укрепления экономической устойчивости Монголии

CentralAsia (MNG) -

Группа Всемирного банка опубликовала «Доклад о климате и развитии страны в Монголии» (CCDR), в котором подробно описываются комплексные реформы, дополняющие текущие стратегии Монголии в области климата и развития, а также обеспечивающие баланс между экологическими проблемами и экономическим ростом.

Согласно новому отчету Группы Всемирного банка, Монголия сталкивается с уникальными проблемами, связанными как с изменением климата, так и с глобальным переходом к низкоуглеродной экономике, что подчеркивает необходимость принятия срочных мер по повышению устойчивости к изменению климата, а также отказа от зависимости от угля как ключевого двигателя экономической активности.

«Хотя меры по борьбе с изменением климата являются сложными, они открывают перед Монголией возможности для достижения важных выгод в области развития», — заявила директор Всемирного банка по Китаю и Монголии и директор по Корее Мара К. Уорвик. «Эффективная и стратегическая политика, которая уравновешивает проблемы климата и цели экономического развития, может помочь стране достичь устойчивого пути, который будет более диверсифицированным, инклюзивным и устойчивым».

Уже сейчас такие стихийные бедствия, как дзуды (экстремальные погодные явления, характеризующиеся низкими температурами, сильными ветрами, обильным снегопадом и льдом), а также наводнения становятся все более частыми и серьезными, угрожая средствам к существованию и прогрессу в развитии по всей стране. Климатические прогнозы указывают на то, что к середине столетия риски возникновения дзудов и наводнений будут постепенно возрастать, а частота и интенсивность этих экстремальных погодных явлений могут возрасти.

В то же время зависимость Монголии от экспорта угля подвергает экономику экономическим рискам, связанным с потенциальным отказом от ископаемого топлива в других странах, что приведет к снижению мирового спроса на уголь.

Моделирование показывает, что меры по адаптации имеют решающее значение, поскольку без них сочетание нескольких маловероятных, но все же вероятных и имеющих серьезные последствия климатических и экономических событий в течение трех лет может поставить под угрозу до 20 процентов годового объема производства Монголии, что приведет к росту безработицы, снижению доходов и обнищанию еще большего числа людей.

«Для достижения целей Монголии в области климата и развития в течение следующих 25 лет потребуются дополнительные инвестиции в размере более $10 млрд (по текущему обменному курсу)», — заявил региональный директор IFC по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Ким-Си Лим. «Реализация необходимых фискальных и политических реформ имеет решающее значение для мобилизации частного капитала, необходимого для ускорения энергетического перехода. IFC стремится укреплять рынок устойчивого финансирования Монголии с помощью инновационных инструментов и программ».

В отчете отмечаются продолжающиеся усилия Монголии по переходу к зеленой экономике, в том числе ее обязательство сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 22,7% к 2030 году по сравнению с базовым сценарием, который все равно будет означать увеличение выбросов ПГ на 122% с 2010 года. Однако необходимы более активные действия по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов и созданию природных поглотителей углерода (в настоящее время Монголия занимает девятое место в мире по выбросам на душу населения), а также по укреплению устойчивости ее экосистем, населения и экономики.

В докладе рекомендуется ряд краткосрочных и среднесрочных политических действий, которые уравновешивают проблемы климата с целями экономического развития. Самые неотложные шаги включают:

Повысить устойчивость к изменению климата и сократить выбросы в сельских районах за счет оптимизации управления природным капиталом, реформирования сельскохозяйственных стимулов и налогов, управления и восстановления лесов, а также повышения эффективности использования воды в сельском хозяйстве.

Подготовьтесь к возможному сокращению спроса на уголь, одновременно позиционируя страну как мирового поставщика других полезных ископаемых и связанных с ними услуг; в отчете отмечается, что, хотя глобальные усилия по декарбонизации, как ожидается, приведут к снижению спроса на уголь к 2040-м годам, что создаст экономические риски для Монголии, они также могут повысить спрос на медь и другие полезные ископаемые Монголии, тем самым создав потенциальные экономические возможности.

Реализовать реформу тарифов на электроэнергию и отопление для сокращения субсидий, инвестировать в меры по повышению энергоэффективности для снижения текущей нагрузки на энергосистему, интегрировать системы хранения энергии и повысить пропускную способность и гибкость сети для содействия развертыванию ветровой и солнечной энергетики.

Увеличить и пересмотреть финансирование мер реагирования на стихийные бедствия, повысить готовность к стихийным бедствиям в сельских районах, а также улучшить мониторинг и отчетность по мерам адаптации и декарбонизации.

Отчеты CCDR Группы Всемирного банка представляют собой основные диагностические отчеты, в которых объединены вопросы изменения климата и развития. Они помогают странам расставить приоритеты в отношении наиболее эффективных мер, которые могут сократить выбросы парниковых газов и стимулировать адаптацию, одновременно достигая более широких целей в области развития. CCDRS основывается на данных и тщательных исследованиях и определяет основные пути сокращения выбросов парниковых газов и снижения климатической уязвимости, включая затраты и проблемы, а также выгоды и возможности, связанные с этим. В отчетах предлагаются конкретные приоритетные действия для поддержки низкоуглеродного, устойчивого перехода. Как публичные документы, CCDR направлены на информирование правительств, граждан, частного сектора и партнеров по развитию и обеспечение взаимодействия с повесткой дня в области развития и климата. CCDR будут использоваться в других основных диагностических исследованиях Группы Банка, взаимодействиях со странами и операциях, а также помогут привлечь финансирование и прямое финансирование для высокоэффективных действий по борьбе с изменением климата.

источник: MiddleAsianNews

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