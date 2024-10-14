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Монголия и Туркменистан подписали ряд соглашений

CentralAsia (MNG) -  В Ашхабаде состоялась церемония подписания двусторонних соглашений между Монголией и Туркменистаном, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах

Согласно информации, подписание документов состоялось по итогам встречи глав государств в рамках первого государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Туркменистан.

Главы государств в присутствии друг друга подписали следующие документы:

- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о воздушном сообщении;

- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о международных автомобильных перевозках;

- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии о сотрудничестве в области продовольствия и сельского хозяйства;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии о культурном сотрудничестве;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии о туризме;

- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии.

В заключение Монголия и Туркменистан приняли Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве.

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух 11 октября прибыл в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе визита глава государства принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

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