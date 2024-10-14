В Ашхабаде прошел туркмено-монгольский бизнес-форум

CentralAsia (MNG) - В столице Туркменистана состоялся туркмено-монгольский бизнес-форум, послуживший дальнейшему расширению деловых связей между Туркменистаном и Монголией, развитию двусторонних отношений в торгово-экономической, производственной и медицинской сферах, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

В ходе бизнес-форума, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, руководители и представители частных компаний дружественной страны, обсуждались текущее состояние и перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

С туркменской стороны в бизнес-форуме приняли участие представители различных министерств и ведомств, члены Торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей. Как отмечалось, результаты этой деловой встречи, охватившей различные сферы экономики, послужат катализатором для развития взаимовыгодного партнерства.

Участники бизнес-форума рассмотрели направления дальнейшего развития сотрудничества между компаниями двух стран. Наряду с активизацией торгово-экономического взаимодействия особое внимание было уделено обмену опытом. Представители монгольских бизнес-структур подчеркнули важность установления прямых связей между частными секторами двух стран.

В этой связи были рассмотрены возможности реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Гости говорили о позитивном влиянии надежной законодательной базы на обеспечение эффективного функционирования иностранных партнеров в независимом нейтральном Туркменистане.

Достигнутые в результате переговоров на высшем уровне договоренности открывают путь к развитию взаимовыгодных связей. Встречи, состоявшиеся в рамках визита Президента Монголии в Туркменистане, носят плодотворный характер и придадут мощный импульс дальнейшей активизации отношений.

Подчеркивая необходимость взаимного обмена опытом для внедрения новых высокоэффективных технологий и передовых методов, участники высказались в поддержку активизации партнерских отношений с различными странами мира и международными организациями для изучения современных инновационных методов управления производством и расширения возможностей перерабатывающей промышленности.

Важность развития данного направления была подчеркнута в ходе туркмено-монгольского бизнес-форума. Участники также заверили, что приложат все усилия для успешного достижения поставленных целей.

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