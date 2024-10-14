В казахстанский город Талгар введена Нацгвардия после убийства подростка

CentralAsia (KZ) - Национальная гвардия Казахстана патрулирует улицы Талгара, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. В начале октября в городе в ходе конфликта был убит подросток, а спустя несколько дней сгорел дом, принадлежащий его семье.

Нацгвардия сообщила, что работа военных «направлена на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка». «Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям»,— говорится в пресс-релизе.

16-летний подросток погиб от ножевого ранения в ночь на 4 октября. Как пишут местные СМИ, конфликт начался в магазине, который арендует семья погибшего, из-за банки пива. Покупатель отказался платить и начал ругаться с продавцом — отцом убитого. Ребенок заступился за отца и попросил покупателя уйти. Тот вернулся в магазин вместе с другими людьми, произошла массовая драка. Подросток получил несколько ножевых ранений в области груди и умер в больнице. В больнице находится дядя погибшего.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала семь человек. Суд арестовал их на два месяца. 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье подростка. Никто не пострадал. Полиция взяла семью под охрану. Генпрокурор взял расследование дела под свой контроль.

Как пишет агентство КазТАГ, местные жители считают, что семья погибшего стала жертвой организованной преступной группы (ОПГ). Однако в полиции это отрицают.

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