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Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отправился с визитом в Пакистан

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сегодня вылетел в Исламабад, столицу Исламской Республики Пакистан, для участия в расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет 15-16 октября.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в ходе своей поездки в Пакистан примет участие в трехсторонней встрече глав правительств Монголии, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Кроме того, запланированы двусторонние встречи с Премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

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