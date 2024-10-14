Байден объявил о выделении $612 млн на ликвидацию последствий ураганов

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден объявил о выделении $612 млн на ликвидацию последствий ураганов «Милтон» и «Хелен» в пострадавших районах. Средства направят на восстановление электроснабжения и повышение устойчивости энергосистемы, передает Bloomberg.

«Это финансирование не только восстановит электроснабжение, но и сделает энергосистему региона более устойчивой и эффективной, а также сократит частоту и продолжительность отключений электроэнергии, в то время как экстремальные погодные явления происходят все чаще»,— сказал Байден, выступая в штате Флорида.

Выступавшая после президента министр энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила, что в пострадавшей от «Милтона» и «Хелен» Флориде восстановлено около 75% поврежденных электросетей. Работы планируется завершить 15 октября.

«Милтон» — второй после «Хелен» ураган, обрушившийся на Флориду за последние недели. Ущерб, нанесенный только «Милтоном», оценивается в $50 млрд, сообщал Джо Байден. По разным данным, жертвами стихийного бедствия стали от 14 до 17 человек, разрушены не менее 125 домов. Без электричества 10 октября остались более 3 млн человек.