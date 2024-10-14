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В Узбекистане будут штрафовать родителей детей-квадроберов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  МВД Узбекистана заявило, что увлечение квадробикой у детей будет рассматриваться как неисполнение родителями своих обязанностей. Там напомнили, что штраф по этой статье достигает 1,8 млн сумов ($150).

«МВД призывает наших уважаемых родителей выполнять свой моральный долг и юридическую ответственность по всестороннему воспитанию своих детей… Случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей»,— говорится в сообщении на сайте МВД Узбекистана.

При необходимости детей также могут направить на психологическое обследование, добавило ведомство. Там считают, что увлечение квадробикой «противоречит правилам поведения в обществе и совершенно недопустимо». Появление субкультуры, как указано в сообщении, наблюдается среди молодежи России, Казахстана и Украины.

Квадробика появилась в Японии в 2008 году как неофициальный вид спорта. В ней люди имитируют движения животных. В последние месяцы она приобрела вид субкультуры.

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