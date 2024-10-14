США направят войска и противоракетную систему в Израиль

CentralAsia (CA) - США отправят в Израиль передовую противоракетную систему THAAD и американских военнослужащих для ее эксплуатации, чтобы укрепить оборону страны, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«По указанию президента [США Джо Байдена] министр [обороны Ллойд] Остин санкционировал развертывание в Израиле батареи противоракетной системы большой дальности (THAAD) и экипажа из военнослужащих США, чтобы укрепить противовоздушную оборону Израиля после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября», — сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что THAAD поступит в Израиль «в ближайшие дни».

Ранее об одобрении поставки THAAD писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, численность американского контингента составит «чуть менее 100 человек».

Иран осуществил ракетную атаку на Израиль 1 октября. Как утверждали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), это стало ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского авиаудара. В Тегеране также предупредили, что в случае ответных действий еврейское государство «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал атаку Ирана «большой ошибкой» и пригрозил расплатой.

THAAD считается системой, дополняющей Patriot, но способной защитить более обширную территорию. Она может поражать цели на расстоянии 150-200 километров.