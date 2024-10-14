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В Казахстане ввели требования к знанию государственного языка для получения гражданства

CentralAsia (KZ) -  Министр науки и высшего образования Казахстана подписал приказ, который устанавливает минимальные требования к знанию государственного языка, основ Конституции и истории страны для лиц, желающих получить или восстановить гражданство РК.

Согласно документу, для успешного прохождения тестирования кандидаты должны набрать не менее 36 баллов по казахском языку на элементарном уровне, девять баллов по основам Конституции и 15 баллов по истории Казахстана. Эти критерии станут обязательными при процедуре получения гражданства.

Контроль за исполнением приказа будет осуществляться курирующим вице-министром науки и высшего образования.

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