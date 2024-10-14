Telegram откроет офис в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане откроется представительство мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

«В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом», - заявил глава министерства Жаслан Мадиев представителям Торговой палаты США и крупного американского бизнеса. Его слова приводит пресс-служба.

На этой встрече министр обсудил с представителями Meta и Apple вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей. Также сообщается, что Минцифры начнет совместно с Meta бороться с мошенническими схемами.

«Противодействие интернет-мошенничеству - глобальная задача, требующая совместных усилий. Представители Meta отметили, что интернет-мошенничество, с которым сталкивается Казахстан, является общей проблемой для многих стран. За последний квартал Meta заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру, используя технологии искусственного интеллекта», - говорится в пресс-релизе.

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