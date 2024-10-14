В Иране от отравления контрафактным алкоголем скончались 48 человек

CentralAsia (CA) - В Иране 48 человек погибли в результате отравления поддельным алкоголем, содержащим метиловый спирт. Об этом пишет издание Sondakika.

Отмечается, что в провинциях Мазендеран, Гилян, Хамадан и Зенджан с тяжелыми отравлениями были госпитализированы сотни людей.

По данным местных властей, 21 человек погиб в Мазендеране, 15 — в Гиляне, 11 — в Хамадане и один человек — в Зенджане. Некоторые из пострадавших потеряли зрение.

Местные власти задержали несколько человек, причастных к производству и продаже контрафактного алкоголя. Несмотря на принятые меры, масштабы трагедии оказались огромными.