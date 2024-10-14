Казахстанские миротворцы не пострадали в Ливане во время израильской атаки, - Минобороны РК

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CentralAsia (KZ) - Казахстанские миротворцы ООН не пострадали во время вторжения израильской армии на базу в Ливане, где по меньшей мере были ранены 15 военнослужащих миссии ООН. Об этом «Курсиву» сообщили в Минобороны РК.

«Казахстанские миротворцы в лице трех штабных офицеров продолжают работать в штатном режиме в Ливане. Обострение обстановки находится на удалении от их мест несения службы», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что вопрос об эвакуации казахстанцев пока не стоит, но сразу же будет решаться, в случае ухудшения ситуации.

«Вопрос эвакуации будет приниматься совместно с Секретариатом ООН и руководством миссии. Минобороны постоянно находится на связи с ними», — сообщили в ведомстве.

Раннее временные силы ООН в Ливане сообщили, что около 15 миротворцев ранили во время атаки Израиля. До этого премьер Израиля призвал Генсекретаря ООН срочно вывести миротворцев с базы.

В Ливане миротворцы уже находятся свыше сорока лет. Они обеспечивают порядок на границе с Израилем.

Ранее парламент РК постановил отправить 430 казахстанских военных нести службу в качестве миротворцев ООН. После этого Минобороны отправило на Голанские высоты 139 военных.

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