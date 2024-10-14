Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре

CentralAsia (CA) - Ночь с 13 на 14 октября в Москве стала самой холодной в этом месяце, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до плюс 2,4 градуса, в районе Бутово — до плюс 1,7 градуса, а в подмосковных Луховцах столбики термометра опустились ниже нуля.

Как пояснила Позднякова в телеграм-канале, холод в регион принес юго-восточный ветер, местами с порывами более 10 м/с. «В результате на юге Подмосковья температура воздуха оказалась ниже, чем на севере», — подчеркнула она.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 14 октября в Москве пройдет мокрый снег. По его словам, сформируется снежный покров толщиной не более 6 мм, но быстро растает. Тишковец добавил, что вскоре погода «постепенно наладится» — потеплеет до плюс 12 градусов днем и будет солнечно.