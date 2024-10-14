В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности из-за холода и ветра

CentralAsia (CA) - В Москве объявили «желтый уровень» погодной опасности из-за низкой температуры и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

В столичном регионе до конца дня сохраняется предупреждение об опасной погоде, связанное с очень низкой температурой и осадками в виде дождя и снега. Также в понедельник до 21:00 действует предупреждение из-за ветра с порывами до 15 м/с.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Москве будет облачно, ветрено, ожидаются дождь с мокрым снегом. Днем в столичном регионе будет от плюс 3 до плюс 5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о похолодании в Москве на этой неделе.