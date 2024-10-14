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За грубое обращение с детьми в Казахстане с начала года уволили 10 воспитателей детских садов

CentralAsia (KZ) -  С начала года в Казахстане зафиксировали 17 нарушений в сфере дошкольного образования. Об этом сообщила директор профильного департамента Министерства просвещения Манара Адамова на брифинге в СЦК.

10 из 17 воспитателей уволили. В основном родители жалуются на грубое отношение.

Адамова при этом отметила, что раздражительность и плаксивость детей не всегда зависит только от воспитателя или условий в детском саду. Настроение «складывается в семье», поэтому «совместная ответственность родителей предполагает ещё и эту работу».

«Каждый такой случай контролируется. На курсах повышения квалификации с прошлого года мы специально разработали листы наблюдения для методистов, психологов, педагогов дошкольных организаций, чтобы вести ежедневное наблюдение и предотвратить эти случаи. Даже если мы создадим все безопасные доступные условия для детей, то такие случаи могут иметь место», – пояснила директор департамента по дошкольному образованию.

Манара Адамова считает, что бороться с грубым отношением можно через наблюдение и анализ. Руководители дошкольного учреждения должны хотя бы несколько минут ежедневно проводить проверки.

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