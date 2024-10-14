Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение общественных институтов

CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию по экономике дали Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону из США за изучение влияния общественных институтов на развитие стран.

Исследования лауреатов позволяют понять, почему общества, в которых отсутствует верховенство закона и есть эксплуатация населения, не могут производить изменений к лучшему, говорится в пресс-релизе Шведской академии наук.

Лауреаты в своих исследованиях показали, что одним из объяснений различий в благосостоянии стран являются общественные институты, которые появились в период колонизации, значительно влияли на различие в уровне развития государств. Инклюзивные институты зачастую появлялись в странах, которые были бедны в этот период, что со временем приводило к улучшению социально-экономической ситуации. Это важная причина, почему бывшие колонии, которые некогда были богатыми, теперь беднеют.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала профессор Гарвардского университета, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США Клаудия Голдин. Она представила новый подход к оценке причин гендерного неравенства на рынке труда и объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин.