На этой неделе антициклон принесет в Узбекистан похолодание и осадки

CentralAsia (UZ) - Из-за влияния антициклона в начале рабочей недели в Узбекистане ожидаются дожди и понижение температуры. К пятнице синоптики обещают потепление.

По информации Узгидромета, 13 октября на северные районы Узбекистана осуществилось холодное и влажное вторжение с территории Урала.

Сегодня и завтра антициклон будет оказывать влияние на всю территорию нашей страны. Местами по республике пройдут дожди, по предгорным и горным районам сильные, в высокогорьях с переходом в снег. Осадков не ожидается лишь по северным районам республики.

В среду вероятность дождя сохранится только по областям Ферганской долины. Температурный фон в эти дни будет ниже среднеклиматических значений на 6 – 8 градусов. В ночные часы температура опустится до 3-8 градусов тепла, по северным районам – до 0-2 градусов мороза, днем не превысит 13-18 градусов.

В четверг и пятницу антициклон сместится на восток, осадки по Узбекистану в эти дни маловероятны. Температура воздуха ночью сохранится в пределах 3-8 градусов, днем к пятнице повысится до 17-22 градусов.

16-17 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

14-17 октября в отдельных районах республики возможен туман.

В Ташкенте сегодня и завтра временами дождь. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем составит 15-17 градусов, завтра ночью – 8-10 градусов. Днем термометр не поднимется выше 13-15 градусов тепла.

16-17 октября без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах ночью 3-6 градусов, днем – 13-16 градусов тепла.