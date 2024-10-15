Монголия может вскоре поставлять собственный газ в Китай

CentralAsia (MNG) -

ТМК бурит еще три скважины в поисках газа в Монголии

Компания TMK Energy начала бурение еще трех скважин для опытно-промышленной добычи газа из угольных пластов на своем проекте Гурвантэс XXXV в пустыне Южная Гоби в Монголии.

Скважины, которые находятся на участке компании Lucky Fox, были спроектированы для ускорения дебита газа на участке и доказательства коммерческой целесообразности обширного верхнего угольного пласта. Ожидается, что бурение обеспечит дополнительную мощность откачки, необходимую для быстрого достижения критических давлений десорбции для проекта, чтобы ускорить повышение дебита газа из всех пилотных скважин.

Компания привлекла ведущую канадскую фирму, котируемую на TSE, Major Drilling Group, для выполнения запланированной программы и ожидает, что каждая новая пилотная скважина будет длиться от семи до 10 дней. После завершения кампании по бурению скважины будут немедленно введены в эксплуатацию и запущены в эксплуатацию.

Компания утверждает, что дополнительная мощность перекачки, как ожидается, ускорит процесс достижения критического давления десорбции газа, а также обеспечит существенное увеличение темпов добычи газа в установленные сроки и в рамках бюджета.

Компания подчеркнула свои планы по использованию передовой технологии температурного тестирования в двух новых пилотных эксплуатационных скважинах. Впервые для угольного пластового газа будет использована технология распределенного температурного зондирования (DTS), чтобы помочь оптимизировать моделирование скважин и резервуаров верхнего пласта проекта.

Эта стратегия была разработана для выявления зон повышенного притока газа и воды или проницаемости для повышения экономической жизнеспособности.

Ожидается, что технология DTS поможет компании в понимании характеристик пласта, что позволит будущим скважинам нацеливаться на оптимизированную производительность добычи из «лучших участков» в угольном пласте.

Параллельно с программой бурения ТМК также запустила эмиссию акций, предоставив существующим акционерам возможность принять участие в текущем раунде финансирования компании.

Благодаря стратегическому расположению вблизи границы с Китаем и доступу к значительной газовой инфраструктуре, ТМК продолжает позиционировать себя как ключевого игрока в содействии переходу Монголии от зависимости от угля и иностранной энергии. Результирующие показатели потока от ее новой кампании будут тщательно отслеживаться в ближайшие месяцы, поскольку компания стремится использовать свой ресурс мирового класса для поставок как на внутренний, так и на региональные рынки.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения