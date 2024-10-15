Монгольский государственный университет занял 1501 место в мировом рейтинге университетов

CentralAsia (MNG) -

В издании «The Times Higher Education World University Rankings» за 2025 год, включающем 1907 университетов из 108 стран, Государственный университет Монголии (ГУМ) вошел в категорию 1501+, что стало первым случаем включения монгольского университета в эти престижные мировые рейтинги.

Очирхуяг Баянжаргал, ректор ГУМ, заявил, что университет последовательно работает над тем, чтобы соответствовать международным критериям, требуемым для таких рейтингов, выпуская в среднем 200 научных статей в год. Эти усилия способствовали их включению в глобальную рейтинговую систему.

Ариунболд Жаргалсайхан, глава Департамента высшего образования Министерства образования, отметил, что это достижение окажет значительное влияние на сектор высшего образования Монголии, проложив путь для других государственных и частных учреждений к присоединению к международным рейтингам. Он подчеркнул потенциал сотрудничества между монгольскими учреждениями и международными университетами, особенно в области разработки учебных программ и научных исследований.

ГУМ — государственный университет, в котором обучается около 30 000 студентов со всех уголков страны и мира. Он предлагает 115 программ бакалавриата (BSc, BA) и 200 программ магистратуры (MSc, MA, MBA, PhD), охватывающих все области науки. ГУМ состоит из семи факультетов, одной аспирантуры, девяти дочерних научно-исследовательских институтов, 40 общенациональных и общеуниверситетских хорошо оборудованных лабораторий и второй по величине библиотеки страны. Таким образом, за восьмидесятилетнюю историю из ГУМ вырастают несколько основных государственных и частных университетов Монголии.

Кроме того, это главный центр изучения монголов и желанное место для всех, кто хочет изучать культуру, историю, язык, археологию, экологию и антропологию Внутренней Азии и скотоводства.

Стратегический план ГУМ на 2016–2024 годы устанавливает его амбиции по развитию в ведущий исследовательский университет и вхождению в число 100 лучших азиатских университетов. В рамках этой стратегии ГУМ мобилизует значительное финансирование и инвестиции для проектов, включая гранты на постдокторские исследования, совместные программы и найм известных международных исследователей и профессоров.

Университет объединил Школу торговли и промышленности, Университет Улан-Батора, Университет Дорнода и Университет Ховда.

источник: MiddleAsianNews

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