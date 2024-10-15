За первые 9 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 13%

CentralAsia (MNG) -

За первые девять месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил 20,4 млрд долларов США, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло 3,1 млрд долларов США, говорится в официальном сообщении.

В частности, импорт товаров и сырья на общую сумму 8,6 млрд долларов США увеличился на 1,8 млрд долларов США или на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экспортировано товаров и сырья на сумму 11,7 млрд долларов США, что на 4,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На рост экспорта главным образом повлиял экспорт минеральных продуктов.

По сообщению Национального статистического комитета, за этот период Монголия поддерживала торговые связи с 155 странами.

источник: MiddleAsianNews

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