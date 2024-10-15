Сью Лайнс, Председатель Сената Австралии, посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -
По приглашению Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалана Дашзэгвэ с 16 по 19 октября 2024 года Монголию с официальным визитом посетит Председатель Сената Австралии Сью Лайнс.
В рамках данного визита спикер Великого Государственного Хурала Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Председатель Сената Австралии Сью Лайнс проведут расширенную встречу по вопросу расширения и развития сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран.
В ходе визита Председатель Сената Австралии Сью Лайнс встретится с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.
Этот визит является первым визитом Председателя Сената Австралии, и он важен для укрепления политического диалога и взаимного доверия между Монголией и Австралией.
источник: MiddleAsianNews