Сью Лайнс, Председатель Сената Австралии, посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -

По приглашению Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалана Дашзэгвэ с 16 по 19 октября 2024 года Монголию с официальным визитом посетит Председатель Сената Австралии Сью Лайнс.

В рамках данного визита спикер Великого Государственного Хурала Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Председатель Сената Австралии Сью Лайнс проведут расширенную встречу по вопросу расширения и развития сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран.

В ходе визита Председатель Сената Австралии Сью Лайнс встретится с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Этот визит является первым визитом Председателя Сената Австралии, и он важен для укрепления политического диалога и взаимного доверия между Монголией и Австралией.

источник: MiddleAsianNews

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