Монголия и ООН обсуждали снижение риска бедствий

CentralAsia (MNG) - Обсуждается создание платформы сотрудничества по снижению риска бедствий в Северо-Восточной Азии

Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по снижению риска бедствий на тему «Ускорение процесса к 2030 году: усиление амбиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе по ускорению снижения риска бедствий» была организована 14 октября 2024 года в Маниле, Филиппины.

В рамках проводимой раз в два года Министерской конференции состоялась официальная встреча заместителя премьер-министра Монголии Амарсайхана Сайнбуяна и помощника Генерального секретаря и специального представителя Генерального секретаря по вопросам снижения риска бедствий Камала Кишора.

В ходе встречи г-н Амарсайхан Сайнбуян доложил о деятельности правительства по реализации «Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы», и стороны обменялись мнениями о сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и международными организациями в этом секторе. Кроме того, заместитель премьер-министра Амарсайхан Сайнбуян направил приглашение помощнику Генерального секретаря и специальному представителю Генерального секретаря по снижению риска бедствий Камалу Кишоре принять участие в Субрегиональной конференции по снижению риска бедствий, которая состоится в 2025 году в Монголии.

Г-н Камал Кишор выразил приверженность ООН поддержке деятельности и политики, реализуемой правительством Монголии для преодоления проблем, вызванных изменением климата, суровыми зимами и засушливым летом, а также для минимизации потенциального ущерба.

На встрече стороны обсудили создание платформы сотрудничества, ориентированной на Северо-Восточную Азию, и отметили прогресс в создании Регионального центра по оперативному управлению стихийными бедствиями в сотрудничестве с Управлением ООН по снижению риска бедствий.

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