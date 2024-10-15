Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и выслала ее дипломатов

Хардип Сингх Ниджар

CentralAsia (CA) - В понедельник Канада обвинила правительство Индии в причастности к убийству и вымогательству, направленных на то, чтобы заставить замолчать критиков Индии, проживающих в Канаде. Конфликт начался в прошлом году с убийства сикхского активиста. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс.

Канада выслала главного дипломата Индии и еще пятерых, заявив, что они являются частью обширной преступной сети. Индия ответила взаимностью, выслав шестерых канадских дипломатов.

Две страны находятся в напряженном споре после убийства в Канаде видного сикхского священнослужителя Хардипа Сингха Ниджара. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило в то время, что его убийство было организовано индийским правительством.

Канада является домом для крупнейшей общины сикхов за пределами Индии, где религиозное меньшинство проживает в основном в северо-западном штате Пенджаб. Индийское правительство заявляет, что некоторые сикхи в Канаде активно участвуют в сепаратистском движении, которое стремится отделить от Индии родину сикхов, известную как Халистан.

Канадские власти заявили, что их расследование было сосредоточено на причастности индийского правительства к кампании, направленной против канадских активистов-сикхов.

Кем был лидер канадских сикхов

Хардип Сингх Ниджар был лидером сикхских сепаратистов, публично выступавший за Халистан – создание независимого государства сикхов в регионе Пенджаб в Индии.

В 1970-х годах сикхи начали сепаратистское восстание в Индии, в котором погибли тысячи человек, прежде чем оно было подавлено в следующем десятилетии. С тех пор движение в большинстве своем ограничивается странами с большим числом проживающих там сикхов.

Ранее Индия описывала Ниджара как террориста, руководившего воинственной сепаратистской группировкой. Его сторонники считают обвинения необоснованными. Ниджар, как сообщается, получал угрозы из-за своей активности.

Люди из его ближайшего круга общения говорят, что перед смертью канадские спецслужбы предупреждали мужчину о том, что он находится в «расстрельном списке», и что существует угроза его жизни.

Напомним, в начале мая трех граждан Индии арестовали по обвинению в убийстве лидера сикхских сепаратистов в Канаде, что повлекло за собой большой дипломатический конфликт между двумя странами.

Канадский премьер Жастин Трюдо сказал, что он просил г-на Моди о сотрудничестве Индии перед встречей между представителями органов национальной безопасности обеих стран в Сингапуре. Чиновники должны были обсудить участие индийских дипломатов в том, что власти описали как серьезную преступную деятельность против сикхов в Канаде.

«Я убедил его, что к этому нужно отнестись очень, очень серьезно», — сказал г-н Трюдо журналистам в Оттаве на пресс-конференции.

Несмотря на личную беседу между лидерами, встреча в Сингапуре не привела к сотрудничеству, к которому стремились канадские чиновники, что привело к высылке дипломатов.

«Мы никогда не потерпим участия иностранного правительства, угрожающего и убивающего канадских граждан на канадской земле, что является крайне неприемлемым нарушением суверенитета Канады и международного права», — заявил г-н Трюдо.

Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, заявила, что ее страна выдала приказы о высылке шести дипломатов после того, как индийское правительство отказалось снять с них дипломатический иммунитет и разрешить им участвовать в канадских расследованиях. Среди высланных был Санджай Кумар Верма, верховный комиссар Индии или посол в Канаде.

Г-жа Жоли заявила, что правоохранительные органы Канады идентифицировали шестерых как «лиц, представляющих интерес» в деле об убийстве Ниджара. «Решение о высылке этих лиц было принято с большим вниманием», — сказала она, добавив, что следователи «собрали достаточно четких и конкретных доказательств».

Г-н Ниджар был заманен в засаду и убит тремя людьми в масках возле сикхского храма в Суррее, Британская Колумбия. На сегодняшний день арестованы и обвинены трое граждан Индии.

Правительство Индии в своем заявлении в понедельник отвергло отчет Канады о том, что случилось с ее дипломатами. Индия заявила, что вывела их из Канады из-за «атмосферы экстремизма и насилия», которая подвергала их опасности.

Правительство Индии также заявило, что высылает из Индии шесть канадских дипломатов, включая второго по рангу дипломата посольства, временного поверенного в делах Стюарта Уиллера.

Правительство Индии категорически отвергло обвинения в причастности к убийству г-на Ниджара и утверждает, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы. Оно утверждает, что г-н Трюдо находится в сговоре с сикхскими сепаратистами в Канаде, поскольку они поддерживают его Либеральную партию.

Высокопоставленный сотрудник канадских правоохранительных органов Майк Дюхем в понедельник представил обвинения против правительства Индии, заявив, что оно создало преступную сеть внутри Канады для преследования и запугивания сикхов. Он не привел конкретики относительно обвинений, но сказал, что расследование проводилось при поддержке ФБР.

«Чрезвычайная ситуация вынуждает нас рассказать о том, что мы обнаружили в ходе наших многочисленных продолжающихся расследований участия агентов правительства Индии в серьезной преступной деятельности в Канаде», — сказал г-н Дюэм, который является главой Королевской канадской конной полиции.