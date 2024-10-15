Нетаньяху сообщил Байдену о планах Израиля атаковать военные объекты Ирана, - WP

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана, а не ядерные или нефтяные, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Израиль готовит удары по иранским объектам в ответ на ракетную атаку 1 октября.

По словам одного из собеседников WP, Биньямин Нетаньяху во время разговора «занял более умеренную позицию». В частности, он заверил, что ответная атака будет рассчитана так, чтобы избежать влияния на предстоящие в ноябре выборы президента США. Как пишет WP, уступки израильского премьера повлияли на решение Джо Байдена отправить Израилю систему ПРО THAAD, запрос на которую поступил несколько недель назад.

Еще один источник WP заявил, что Израиль осуществит атаку до выборов в США, то есть до 5 ноября. В противном случае, объяснил чиновник, отсутствие реакции Израиля «может быть истолковано как слабость». 10 октября Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности Израиля, чтобы обсудить возможные варианты ответной атаки, пишет газета. Израильские СМИ писали, что заседание продлилось четыре часа, решение так и не было принято.

1 октября Иран запустил около 180 ракет по территории Израиля. Израильские власти сообщили, что в качестве цели ответной атаки рассматриваются «все варианты».