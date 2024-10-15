Алиев назвал нереальным предложенное Пашиняном мирное соглашение

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «совершенно нереальным» вариант подписать мирные соглашения с Арменией без решения спорных вопросов. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что для заключения договора «достаточно согласованного контента».

Заявление Ильхама Алиева, которое тот сделал на встрече с послом Бельгии Жюльеном де Фрепо, передает агентство Azertag. «Глава государства подчеркнул, что все пункты мирного соглашения имеют одинаковое значение, одно нельзя отделить от другого. В связи с этим президент Ильхам Алиев заявил, что считает странным и совершенно нереальным предложение правительства Армении»,— говорится в публикации.

На встрече с послом Ильхам Алиев также сказал, что Евросоюз должен сохранять нейтральную позицию в процессе урегулирования споров между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что продление мандата «миссии европейских наблюдателей» на границе вызвало недоверие со стороны Баку. По его словам, «бинокльная дипломатия» выходит за рамки политической культуры.

10 сентября Никол Пашинян заявил, что Ереван выразил готовность «как можно скорее» подписать соглашение об установлении мира и отношений с Азербайджаном по 13 из 16 пунктов договора. По его словам, это позволит иметь основу документа и продолжать обсуждение остальных вопросов. 8 октября он вновь сообщил о готовности подписать соглашение по уже согласованным пунктам.

МИД Азербайджана в сентябре сообщал, что согласование отдельных пунктов мирного договора пока невозможно. В частности, как утверждает ведомство, Армения должна внести изменения в конституцию, в которой говорится о территориальных претензиях к азербайджанской стороне.