В США против рэпера P. Diddy подали еще шесть исков об изнасиловании

P. Diddy

CentralAsia (CA) - В федеральный суд Нью-Йорка подано шесть новых исков к американскому музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу, известному как P. Diddy, с обвинениями в изнасиловании и домогательствах. Один из истцов утверждает, что подвергся насилию в возрасте 16 лет. Некоторые из эпизодов, согласно искам, происходили на так называемых «белых вечеринках» P. Diddy.

Как сообщает Associated Press, все шесть исков были поданы анонимно из соображений безопасности. Два из них подали женщины, еще четыре — мужчины. Они утверждают, что Шон Комбс «использовал свою известность» и обещал помощь в карьере, «заманивая на роскошные вечеринки», где применял насилие и домогался. По словам некоторых истцов, рэпер угрожал убийством тем из них, кто отказывался выполнять его требования или планировал публично выступить против него.

Адвокат Тони Базби 2 октября сообщал, что к 120 человек находятся в процессе подачи судебных исков к P.Diddy, 25 из них были несовершеннолетними на момент описываемых ими случаев насилия. По словам защитника, в некоторых случаях в напитки жертв на вечеринках подмешивали неизвестные вещества, в том числе наркотические. В исках идеи речь о случаях насилия с 1991 года.

18 сентября 54-летнему Шону Комбсу предъявили обвинения в организации «широкомасштабного преступного сообщества», торговле людьми и ряде других преступлений. Он арестован и находится в федеральной тюрьме Бруклина без возможности выйти под залог. Рэпер все обвинения отверг.