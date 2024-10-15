Нямбаатар вновь назначен губернатором столицы и мэром города Улан-Батор

Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) - На первой сессии Хурала представителей граждан столицы Монгольская народная партия (МНП) выдвинула кандидатуру Нямбаатара Хишгээ на пост мэра города Улан-Батора. Большинство представителей поддержали эту кандидатуру.

Решение и сопутствующие документы сессии будут представлены премьер-министру Монголии.

В ходе сессии губернатор столицы и мэр города Улан-Батор Нямбаатар Хишги заявил: «Предстоящие четыре года будут отмечены большим развитием и значительным прогрессом. Программа действий мэра города Улан-Батора на 2024–2028 годы будет соответствовать платформе, предложенной МНП на выборах в Хурал представителей граждан столицы в 2024 году, Программе действий правительства Монголии на 2024–2028 годы и Генеральному плану развития города Улан-Батора до 2040 года. Этот план будет направлен на обеспечение развития населения, общества и экономики, сбалансированной экологической устойчивости и улучшенного управления. Он будет комплексным, скоординированным, непересекающимся, инклюзивным и обеспечит участие общественности», — сообщает отдел по связям с общественностью мэрии.

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