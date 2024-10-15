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В результате израильского удара 15 октября в Газе погибли 30 человек, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) -  Жертвами ударов Израиля по сектору Газа утром 15 октября стали 29 человек, сообщает Al Jazeera.

Десятки человек получили ранения и пропали без вести под завалами в результате израильских бомбардировок сектора Газа.

При этом телеканал Al Jazeera уточняет, что среди жертв - три человека, погибших в результате обстрела Израилем дома рядом с мечетью Салах ад-Дин в районе аль-Зейтун к югу от города Газа.

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