В результате израильского удара 15 октября в Газе погибли 30 человек, - Al Jazeera
- Азия и мир, политика
- 10:18, 15 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Жертвами ударов Израиля по сектору Газа утром 15 октября стали 29 человек, сообщает Al Jazeera.
Десятки человек получили ранения и пропали без вести под завалами в результате израильских бомбардировок сектора Газа.
При этом телеканал Al Jazeera уточняет, что среди жертв - три человека, погибших в результате обстрела Израилем дома рядом с мечетью Салах ад-Дин в районе аль-Зейтун к югу от города Газа.
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