Начинаются игры Монгольской баскетбольной лиги

CentralAsia (MNG) - Организованный Монгольской баскетбольной ассоциацией, официально стартовал 30-й сезон Монгольской баскетбольной лиги, также известной как «Лига».

В лиге будут соревноваться десять мужских и шесть женских команд, а сезон 2024-2025 продлится около семи месяцев. Во время церемонии открытия чемпионы прошлого сезона мужская и женская команды «Хасын Хулэгууд» получили свои чемпионские перстни, а также выступила группа «Niciton».

Матчи лиги будут проходить на арене UG каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье в течение всего сезона.

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