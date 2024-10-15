84 млн деревьев посажено в рамках национального движения «Миллиард деревьев»

Президент Монголии посадил дерево в парке «Лес дружбы»

CentralAsia (MNG) - В целях защиты окружающей среды президент Монголии инициировал национальное движение «Миллиард деревьев», направленное на снижение воздействия изменения климата, защиту и увеличение лесных и водных ресурсов, а также обеспечение экологического равновесия. Прошло три года с момента реализации национального движения.

2021-2024 годы являются подготовительным этапом общенационального движения, в ходе которого уже высажено и выращено 84 млн деревьев. Поэтому со следующего года могут начаться массовые посадки на больших площадях.

Согласно плану, на втором этапе движения «Миллиард деревьев» в 2025–2027 годах будет высажено 570 миллионов деревьев, а на третьем этапе в 2028–2030 годах — 850 миллионов деревьев.

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