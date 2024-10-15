Глава Минтруда России предложил запретить мигрантам свободный въезд в страну

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ведомство совместно с МВД прорабатывает варианты реформирования действующей системы привлечения трудовых мигрантов в страну. В интервью «Ведомостям» он выразил мнение, что Россия может запретить мигрантам свободный въезд и использовать более «цивилизованную модель».

По мнению Котякова, действующая модель несет определенные риски для бизнеса, так как работодатели покрывают издержки на обучение и медосмотр мигрантов. При этом они не получают гарантии, что работник выполнит свои обязательства и не уйдет на другое место работы, например из строительной отрасли в сферу услуг.

Министр предположил, что «цивилизованная модель» будет строиться по принципу организованного набора. В этом случае обучение, медицинское обследование и подготовка документов будут проводиться в стране мигранта. В этом случае работодатель будет получать гарантии и продолжит нести ответственность за приглашенных из-за рубежа сотрудников.

«Должны формироваться прозрачные, понятные правила финансовых отношений между будущим работником и работодателем. Например, если компания несет затраты, то у работника должны быть обязательства по возврату этой суммы в случае ухода»,— сказал Котяков.

Министр отметил, что при организованном наборе акцент будет делаться на квалифицированные кадры. При этом в страну продолжат впускать и работников с меньшей квалификацией, так как у работодателей сохраняется в них потребность.

По данным опросов Российского союза промышленников и предпринимателей и hh.ru, более 50% компаний в России, которые нанимают на работу мигрантов, испытывают дефицит иностранных рабочих. Наибольшей проблемой для работодателей является отсутствие на рынке труда людей с необходимой специальностью. При этом чуть менее 20% респондентов пожаловались на ограничения при использовании труда мигрантов, введенные органами власти.