экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе
// chosun

CentralAsia (CA) -  Военные КНДР подорвали со своей стороны участки дорог, соединяющих страну с Югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Об этом сообщил «Ренхап» со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Первая дорога — линия Кёнисон — находится на западе Корейского полуострова и соединяет города Кэсон (КНДР) и Пхаджу (Южная Корея). Вторая линия — Тонхэ — расположена у побережья Японского моря. Южнокорейские военные сообщили о повышенной боеготовности.

О подготовке северокорейских военных к подрыву дорог на границе Объединенный комитет начальников штабов сообщал 14 октября. Незадолго до этого КНДР объявила о перекрытии автомобильных и железных дорог с Южной Кореей и планах превратить границу «в крепость».

13 октября сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен пригрозила Сеулу «ужасными трагическими последствиями» в случае очередного прилета южнокорейского БПЛА на территорию страны. В Южной Корее запуск БПЛА отрицали пригрозили Северной Корее «концом режима».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com