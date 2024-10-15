Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе

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CentralAsia (CA) - Военные КНДР подорвали со своей стороны участки дорог, соединяющих страну с Югом Корейского полуострова, вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Об этом сообщил «Ренхап» со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Первая дорога — линия Кёнисон — находится на западе Корейского полуострова и соединяет города Кэсон (КНДР) и Пхаджу (Южная Корея). Вторая линия — Тонхэ — расположена у побережья Японского моря. Южнокорейские военные сообщили о повышенной боеготовности.

О подготовке северокорейских военных к подрыву дорог на границе Объединенный комитет начальников штабов сообщал 14 октября. Незадолго до этого КНДР объявила о перекрытии автомобильных и железных дорог с Южной Кореей и планах превратить границу «в крепость».

13 октября сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен пригрозила Сеулу «ужасными трагическими последствиями» в случае очередного прилета южнокорейского БПЛА на территорию страны. В Южной Корее запуск БПЛА отрицали пригрозили Северной Корее «концом режима».