NASA запустило миссию на спутник Юпитера для поиска жизни

CentralAsia (CA) - С космодрома во Флориде тяжёлая ракета Falcon компании SpaceX вывела в космос космическую станцию Europa Clipper, цель которой – Европа, одна из 95 лун Юпитера.

Как сообщает The Wall Street Journal, миссия должна выяснить, есть ли на Европе жизнь и пригоден ли спутник для жизни.

Космический аппарат без экипажа назван Europa Clipper в честь кораблей, пересекавших океаны Земли сотни лет назад. После путешествия длиной в 1,8 миллиарда миль космический корабль выйдет на орбиту вокруг Юпитера в 2030 году, где проведет четыре года. Europa Clipper поможет ученым оценить, есть ли на Европе условия, необходимые для поддержания жизни.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства считает эту луну, которая немного меньше земной, одним из самых перспективных мест для поиска жизни в нашей Солнечной системе.

Исходя из наблюдений предыдущих миссий, ее ледяная кора плавает на подповерхностном океане, содержащем более чем в два раза больше воды, чем все земные океаны вместе взятые.

По словам научного сотрудника миссии Europa Clipper Керта Нибура, Европа стала первым задокументированным океаническим миром — классом планет и лун с большим количеством жидкой воды.

Другие близлежащие луны, такие как Ганимед Юпитера и Энцелад Сатурна, также считаются океаническими мирами, но океан Европы больше всего похож на земной, говорит исследователь.