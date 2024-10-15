Какие места заняли страны Центральной Азии в Глобальном индексе голода?

CentralAsia (KG) - В Кыргызстане 6,1% населения сталкиваются с постоянной нехваткой еды, говорится в «Глобальном рейтинге голода 2024» (Global Hunger Index), составленном экспертами Международного исследовательского института продовольственной политики.

Кыргызстан в рейтинге из 127 стран занимает 36-ое место с 6,8 баллами. По данным Global Hunger Index, уровень голода в Кыргызстане является низким.

Отмечается, что чем меньше итоговый балл, тем меньше в стране недоедающих граждан. Исследование основано на четырех критериях, включая смертность детей в возрасте до пяти лет и истощение.

Лидерами рейтинга стали 22 государства, набравшие менее пяти баллов. Так, авторы исследования отмечают, что 8,6% детей в возрасте до пяти лет в Кыргызстане из-за недоедания отстают в росте, 1% детей в возрасте до пяти лет истощены, а 1,7% детей умирают до своего пятого дня рождения.

Остальные республики Центральной Азии заняли следующие места:

Узбекистан — 22 место с рейтингом ниже 5;

Казахстан — 25 и 5,3;

Туркменистан — 50 и 9,5;

Таджикистан — 65 и 13,7.

Почти все эти страны находятся в списке участников с «низким» уровнем голода, лишь Таджикистан — в категории «умеренных».

В ТОП-10 стран, где нет проблем с голодом входят Беларусь, Босния и Герцеговина, Чили, Китай, Коста-Рика, Хорватия, Эстония, Грузия, Венгрия, Кувейт.

Самыми голодающими странами авторами рейтинга признаны Южный Судан, Бурунди, Сомали, Йемен, Чад.

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