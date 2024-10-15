В Казахстане сняли с поста мэра Талгара после убийства подростка из-за банки пива

Бахыт Куришбеков

CentralAsia (KZ) - Мэра города Талгара Алматинской области Казахстана сняли с должностей после произошедшего там убийства 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба администрации Талгарского района.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким (мэр) Талгара Бахыт Куришбеков, заместитель акима города Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», – говорится в сообщении.

Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении, отмечается в тексте.

16-летний подросток погиб от ножевого ранения в ночь на 4 октября. Как пишут местные СМИ, конфликт начался в магазине, который арендует семья погибшего, из-за банки пива. Покупатель отказался платить и начал ругаться с продавцом — отцом убитого. Ребенок заступился за отца и попросил покупателя уйти. Тот вернулся в магазин вместе с другими людьми - по словам отца погибшего подростка, их было 13 человек, произошла драка. Подросток получил несколько ножевых ранений в области груди и умер в больнице. В больнице находится дядя погибшего.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала семь человек. Суд арестовал их на два месяца. 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье подростка. Никто не пострадал. Полиция взяла семью под охрану. Генпрокурор взял расследование дела под свой контроль.

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