Казахстанский премьер пообещал наказать виновных в срыве отопительного сезона в Сарани

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов пообещал привлечь к ответственности виновных в срыве отопительного сезона в Сарани — городе в Карагандинской области, жители которого массово жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Об этом глава правительства заявил на заседании 15 октября, передает Atameken.business.

Бектенов подчеркнул, что проблемы с отоплением — это личная ответственность акима города Сарани.

«Это говорит об отсутствии должного контроля. Сейчас идет проверка готовности котельной. Будут привлечены к ответственности должностные лица. Министр энергетики сам будет проверять с выездом. По результатам будем направлять материалы в правоохранительные органы, если будет установлено наличие халатности — будем принимать меры», — заявил он.

14 октября сообщалось, что в Сарани 85 домов остались без отопления. Причиной называют то, что новая городская котельная, которую строили больше 10 лет, не справляется с нагрузкой. Аким города Еркин Баулыков извинился за срыв начала отопительного сезона, заявив, что дома оперативно переподключили к старым источникам тепла.

Готовность к отопительному сезону сейчас на особом контроле властей из-за череды коммунальных аварий, захлестнувших республику минувшей зимой. По этому вопросу неоднократно высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев. «Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния», — заявил он на расширенном заседании правительства в феврале этого года.

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