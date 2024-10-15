Правительство Узбекистана ужесточило требования для получения лицензии на отправку паломников

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило новые требования для компаний, планирующих получить лицензию на осуществление деятельности по отправке паломников в умру (малый хадж). Например, если раньше достаточно было зарезервировать $100 тысяч в государственном фонде, то теперь сумма возросла до $1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам религий со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров республики.

Согласно документу, его основная цель — создать безопасные и комфортные условия для путешествия верующих к мусульманским святыням, защитить права и интересы паломников, обеспечить им предоставление качественных и гарантированных услуг. Представители ведомства напомнили, что организация поездки в умру является лицензируемым видом деятельности, который курирует Комитет по делам религий.

Выдача лицензий на право заниматься отправкой в паломничество начнется с октября 2024 года.

Помимо увеличения суммы, которую нужно перечислить на резерв в фонд «Зиёрат», обозначен еще ряд требований к компаниям по отправке верующих в Саудовскую Аравию.

Так, руководителем группы паломников следует утвердить специалиста, обладающего религиозными знаниями. Причем он будет работать на основании договора с Управлением мусульман Узбекистана. Также в штате необходимо наличие хотя бы одного выпускника религиозного образовательного учреждения или Международной исламской академии республики.

Запрещено:

оказывать услуги несовершеннолетним;

работать через туроператоров и турагентов;

выдавать паломникам визы иного образца, кроме визы «Умра» Королевства Саудовская Аравия.

В положении, утвержденном властями страны, говорится, что отправка в умру производится по договору с партнерской организацией в Саудовской Аравии, а оплата с паломников осуществляется исключительно через банки.

Компания должна предоставлять верующим комплекс услуг, включая медицинское обслуживание в Мекке и Медине. Оператору необходимо сотрудничать с авиаперевозчиками, имеющими опыт международных перелетов в течение не менее двух лет. При этом путешественникам нужно предоставлять билеты туда и обратно, размещать их за границей разрешается только в отелях категории не ниже трех звезд.

Постановлением также установлен штраф в размере 200 базовых расчетных величин — 75 млн сумов (около $6 тысяч) — за нарушение компанией условий лицензирования или порядка организации паломничества.

Умра — малый хадж, совершение которого в священный месяц Рамадан (Рамазан) приравнивается к большому хаджу. В малое паломничество можно отправиться в любое время года.

Квоты на умру с 2019 года в Узбекистане отменены, однако для отъезда в паломничество необходимо разрешение Управления мусульман республики, которое выдается, если кандидат соответствует целому ряду требований, например, такому, как «авторитет в махалле».