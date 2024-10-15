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Южная Корея ответила стрельбой на подрыв КНДР дорог на границе
// chosun
Предыстория: Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе

CentralAsia (CA) -  Южнокорейские военные открыли огонь в ответ на подрыв со стороны КНДР участков двух межкорейских дорог, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, южнокорейские военные не пострадали. Они ответили стрельбой к югу от Военной демаркационной линии, которая является осью демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, добавили в комитете. Сеул решительно осудил действия Пхеньяна, подчеркнув, что подрыв дорог нарушает межкорейское соглашение.

Северная и Южная Кореи связаны автомобильными и железными дорогами, которые в прошлом рассматривались как символы сотрудничества двух стран.

По данным Сеула, северокорейские военные 15 октября подорвали два участка дорог, ведущих в Южную Корею.

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