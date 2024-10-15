В Казахстане доходы и расходы президента, премьера, спикеров и силовиков «засекретят»

CentralAsia (KZ) - Министр финансов Казахстана Мади Такиев сообщил, что с 2025 года декларации госслужащих станут публичными за исключением особо охраняемых лиц, а именно: президента, премьер-министра, спикеров обеих палат парламента. Также в этот список входят главы КНБ, МВД и других силовых структур Казахстана, передает «Курсив».

Такиев сообщил, что сейчас идет третий этап декларирования, который охватывает учредителей юридических лиц и предпринимателей.

«На 15 сентября было подано 2,6 млн деклараций, еще не представлено 200 тыс. деклараций. Мы направили им уведомления – есть 30 рабочих дней по представлению декларации. В соответствии с законом с января 2025 года обязательной публикации поджат декларации политических служащих», — объяснил глава Минфина.

Когда журналист спросил, готов ли сам министр опубликовать свою декларацию уже в этом году, Такиев предложил дождаться 2025 года, пообещав, что с 1 января раскроет данные о своих доходах и расходах.

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